Nancy (37) wordt wakker door motor van haar Porsche Panamera en ziet de wagen wegscheuren: “Een raadsel hoe dieven de motor startten zonder sleutel” Bart Boterman

23 januari 2020

11u22 0 Koksijde In de nacht van zondag op maandag is een peperdure Porsche Panamera gestolen in de Koninginnelaan in Koksijde. “Ik werd iets voor 1 uur wakker en herkende het geluid van de motor. Toen ik door het raam ging kijken, zag ik mijn wagen wegscheuren", zegt eigenares Nancy Triempont (37), uitbaatster van kledingzaak Lucy-Jane in Nieuwpoort. “Het een raadsel hoe ze de auto hebben gestart zonder sleutel. Het moet een professionele bende zijn geweest.”

Nancy belde meteen de politie, maar de vogels waren al gaan vliegen. “In eerste instantie dacht ik: de dieven zijn in het huis geweest en hebben de sleutel mee. Maar nee, er is geen enkel spoor van inbraak en de contactloze sleutel ligt hier nog. Ze hebben met andere woorden de code om de wagen te openen én de code om de motor te starten gekraakt. Ook de politie zit met de handen in het haar, want dat laatste zou onmogelijk moeten zijn. Ik begrijp er niets van”, zegt ze.

Gevolgd tot aan woning?

De Porsche Panamera is twee jaar oud en wellicht nog zo'n 100.000 euro waard. De wagen werd na de diefstal opgemerkt door ANPR-camera’s opgemerkt op de autosnelweg. Politie en parket onderzoeken de zaak volop. “Ik vermoed sterk dat ik gevolgd ben tot mijn huis en een dievenbende daarna aan de voorbereidingen is begonnen om mijn wagen te stelen. Twee maanden geleden hoorde ik voetstappen op het terras. Ook toen heb ik de politie gebeld, maar er was niemand meer te zien. Zijn ze zo binnen de radius van de contactloze sleutel geweest om de codes uit te lezen? Ik heb er enkel het raden naar”, aldus Nancy Triempont.

Wellicht al in buitenland

“Ik ben in elk geval flink geschrokken en vermoed dat het een diefstal op bestelling was. Wellicht zit wagen al lang in het buitenland. Ik hoop dat de politie snel vorderingen maakt in het onderzoek”, besluit ze. Ze roept mensen die informatie hebben over de zaak op om de politie te contacteren. De nummerplaat van haar wagen is 1-VKH-807. Het parket kan voorlopig niets kwijt over de zaak.