Naar de sterren turen in duinengebied GUS

09 oktober 2019

10u50 2 Koksijde Nu zaterdag 12 oktober is het de nacht van de duisternis. Verschillende gemeenten zullen die avond de openbare verlichting doven. In Koksijde kan je een avondwandeling maken in de Schipgatduinen.

Natuurpunt Westkust nodigt je om 19.45 uur uit naar het natuureducatief centrum Duinenhuis in de Bettystraat. Breng jouw zaklamp mee, doe stevig schoeisel aan en geniet van de Schipgatduinen in het avondlicht. Nadien kan je genieten van een tas warme soep en een broodje. Op het dakterras van het Duinenhuis staan de mensen van de sterrenwacht ‘De Sterrenjutter’ klaar om je de mooiste hemellichamen te tonen. Dat uiteraard op voorwaarde dat het helder weer is. De dienst milieu en duurzame ontwikkeling ondersteunt het evenement. Deelnameprijs is twee euro. Vooraf inschrijven is aangeraden. Dat kan door te mailen naar duinenhuis@koksijde.be.