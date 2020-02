Na succes van vorig jaar organiseert gezin Carpentier opnieuw benefiet voor mugheli GUS

15u16 0 Koksijde Om de medische wereld te bedanken voor al haar goede zorgen de voorbije jaren organiseert het Koksijdse gezin Carpentier op 21 maart voor de tweede keer een benefietoptreden in de OLV Ter Duinenkerk. Op de affiche staat onder meer de Middelkerkse zanger Paul Bruna, het grote idool van dochter Elise (14).

Elise kreeg na de geboorte een hersenbloeding waardoor ze fysiek en mentaal een grote achterstand heeft. Haar tweelingzus Eline en haar ouders Heidi Deschryver (43) en Gino Carpentier (45) omringen haar met liefde. Uit dankbaarheid voor de medische zorg die Elisa kreeg, organiseerde het gezin vorig jaar met succes een benefietoptreden. Dat bracht toen 6.500 euro op voor de mugheli. Het concert resulteerde in een cheque van 6.000 euro en de Foreverband schonk op zijn beurt nog eens 500 euro. Ook dit jaar is dat het goede doel. “Paul Bruna is ons grote idool, dus hij mag niet ontbreken op de affiche”, lacht Heidi. “Het eerste optreden dat we zagen liet zo’n diepe indruk achter dat we een band voor het leven hebben. Elise leeft helemaal op als ze Paul hoort zingen. Steevast wil ze dan met hem op het podium.” Naast Paul Bruna treden op 21 maart ook Lia Linda en Jan Wuytens op onder begeleiding van de Forever Band en El Fuerte. Het gezin kan rekenen op de medewerking van de gemeente Koksijde. De muzikale namiddag start om 14 uur, de bar is al vanaf 12.30 uur open. Kaarten kosten 20 euro. Bestellen kan via deschrijver.heidi@telenet.be of 0476/43.29.94.