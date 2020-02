Na rumoerige gemeenteraad. Bestuur blijft bij standpunt: zwemmen mag niet in watersportzone GUS

18 februari 2020

18u25 0 Koksijde Anderhalf uur probeerde de oppositie de Koksijdse meerderheid te overtuigen dat watersporters en zwemmers perfect samen in de zee kunnen. De gemeenteraad werd zelfs even geschorst. Uiteindelijk bleef de meerderheid bij zijn standpunt.

Het voorstel werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en ook de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer moeten hun fiat nog geven. Pas daarna kan het nieuwe plan uitgevoerd worden. Na de zomer volgt een evaluatie. De oppositie stak zijn ongenoegen de voorbije weken niet onder stoelen en banken en kwam goed voorbereid naar de gemeenteraad. Meer dan een uur namen Koksijde Vooruit, N-VA en het onafhankelijke raadslid Dominique Wolter-Hofmans de tijd om met tegenargumenten de meerderheid op andere gedachten te brengen. De kritiek ging vooral over het gebrek aan inspraak, advies en concrete cijfers, de praktische uitwerking en de juridische haalbaarheid. De oppositie pleitte voor het voortbestaan van de zwemzone Duinpark. Er was ook commotie vanuit het publiek. Gemeenteraadsvoorzitster Charlotte Castelein moest meermaals de aanwezigen tot de orde roepen. Zelfs toen de stemming voorbij was en de boze toeschouwers de raadzaal verlieten, werd de burgemeester nog verbaal aangevallen. De aanwezige tegenstanders wilden het behoud van de zwemzone en ook de 47 strandcabines die nu verhuisd moeten worden.

Wat verandert er nu?

Als het voorstel van de gemeente wordt goedgekeurd dan wijzigen een aantal zaken. Het volledige strand blijft open voor iedereen. De zee, tussen de watersportclubs Sycod en Windekind, wordt exclusief voor de watersporters omdat het anders niet veilig is vindt het bestuur. De watersportverenigingen tellen bijna 2000 actieve leden. In Duinpark blijft er wel permanentie door drie redders die ook zelf watersporter zijn. De zwemzone bedraagt 4,5 kilometer en de watersportzone 2,5 kilometer. Er verhuizen 47 strandcabines van Duinpark naar Oostduinkerke-Centrum.

