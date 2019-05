Na politieachtervolging van 60 kilometer: “Stem in hoofd zei dat ik thuis op bed moest liggen” Jelle Houwen

27 mei 2019

12u20 0 Koksijde Kan een 41-jarige man uit Ardooie ongestraft wegkomen na een wilde politieachtervolging van liefst 60 kilometer lang door een groot stuk van West-Vlaanderen? Het heeft er alle schijn van, want een psychiater oordeelde dat V. geestesgestoord is en op 5 januari niet wist wat hij deed.

Een motorrijder in Koksijde merkte om 11.50 uur een auto op waarvan de uitlaat op de grond hing. Hij wilde de wagen stoppen, maar Ardooienaar V. stoof er vandoor. Hij reed richting autosnelweg en zette koers naar zijn woonplaats. Verschillende agenten op de motor en voertuigen van de wegpolitie en lokale politie zetten de achtervolging in. Pas na 60 kilometer en drie kwartier later kon V. klemgereden worden. Twee politiewagens raakten daarbij beschadigd. De snelweg ging toen zelfs even helemaal dicht.

Stem in hoofd

V. gaf daarna een opmerkelijke verklaring: “Ik kon onmogelijk stoppen voor de politie. Er was een stem in mijn hoofd die zei dat ik naar huis moest om op mijn bed te gaan liggen.” De man had ook gedronken. Een psychiater oordeelde dat hij inderdaad aan een geestesstoornis lijdt. V. zit nu nog in de gevangenis, maar wordt wellicht geïnterneerd. De politierechter velt vonnis op 24 juni.