Na het gemaskerd bal, nu ook gemaskerd... orgelconcert Gudrun Steen

16 juli 2020

10u37 0 Koksijde Het gemaskerd bal kenden we al, maar nu lanceert de orgelkring van Koksijde ‘het gemaskerd orgelconcert’. Komende maandag vindt het eerste plaats in de OLV Ter Duinenkerk.

Huisorganist Jan Vermeire speelt nu maandag 20 juli en ook op maandag 10 augustus, telkens om 20 uur in de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde. Zo wil de Orgelkring toch een streepje muziek brengen deze zomer. Kaarten kosten tien euro maar die kan je noch vooraf noch aan de kassa kopen. Hoe je ze dan wel kan bemachtigen? Kom maandag met het bedrag in een enveloppe. Schrijf er jouw naam en telefoonnummer op en stop ze in de box. Er kunnen maximaal 200 luisteraars binnen. De stoelen zijn zo opgesteld dat iedereen op een veilige afstand van elkaar kan plaatsnemen. Een mondmasker is verplicht. De receptie achteraf heeft de Orgelkring geschrapt. Info: 058/62.02.72.