Na etentje voor huwelijksverjaardag riskeert bejaard echtpaar nu celstraf voor zes kinderpornofoto’s Bart Boterman

06 oktober 2020

15u50 0 Koksijde Een bejaard echtpaar uit Oostduinkerke, twee mannen van 78 en 68 jaar, riskeert van de Veurnse rechter een celstraf voor het bezit van zes kinderpornofoto’s uit 2014. Beide mannen gaan voor de vrijspraak, omdat de beelden per ongeluk op de laptop zouden beland zijn. Opvallend: het onderzoek startte na een etentje voor hun tiende huwelijksverjaardag.

Het homofiele echtpaar, sinds 43 jaar samen, was zijn tiende huwelijksverjaardag gaan vieren in een restaurant in Oostduinkerke. De gerante van de zaak hoorde naar eigen zeggen hoe beide mannen, onder wie een leerkracht met pensioen, aan tafel openlijk praatten over seksueel misbruik. Het ging volgens haar onder meer hoe hij leerlingen ongestoord kon aanraken op school.

De vrouw deed daarover aangifte bij de politie. Volgens het Openbaar Ministerie werd vrijwel meteen een huiszoeking gevorderd. Op dat moment waren beide mannen op reis, maar ze zagen de rechercheurs bezig op camerabeelden. Ze verleenden ook hun medewerking via videochat.

Vrij magere buit

“Over seksuele contacten met minderjarigen is geen bewijs gevonden en is er nooit aangifte geweest. Tijdens de uitlezing van de zoekgeschiedenis op een laptop is wel duidelijk geworden dat er een bepaalde interesse is in jonge mannen. Op die laptop zijn ook zes expliciete beelden met minderjarigen aangetroffen, kinderporno dus. Die kwamen op verschillende data op de harde schijf van het echtpaar terecht. Dit kan niet zomaar op de computer terecht gekomen zijn", aldus het Openbaar Ministerie. De procureur gaf toe dat men eerst uit ging van een groot circuit van kinderporno, maar de buit tijdens de huiszoeking vrij mager was. “Het is geen massacollectie, maar ik vraag toch drie maanden cel als signaal.”

‘Niet bewust gedownload’

De advocaten van het echtpaar vroegen de vrijspraak. Voor de ene man omdat het niet zijn laptop was, voor de andere omdat hij de beelden zogezegd niet bewust heeft gedownload. “Dat mijn cliënt zich aangetrokken voelt tot jonge mannen van tussen de 18 en 20 jaar, is voor sommigen misschien moreel verwerpelijk, maar het is niet strafbaar. Mijn cliënt zocht inderdaad porno met jonge mannen, maar is nooit doelbewust op zoek gegaan naar beelden met minderjarigen. Die foto’s waarvan sprake, daar wist mijn cliënt niets van af. Wellicht zijn die meegekomen met andere - niet-strafbare beelden - of zijn die tevoorschijn gekomen via een pop-up”, klonk het verweer.

Het echtpaar was zelf niet aanwezig in de rechtbank en liet zich door twee advocates verdedigen. “Ze gaan psychologisch ten onder aan heel deze zaak en kunnen het mentaal niet aan om hier in de rechtbank te zijn. Indien u vindt dat de feiten bewezen zijn en een vrijspraak niet kan, vragen we een opschorting van straf”. Vonnis 20 oktober.