Na de regenboogkast heeft Koksijde nu ook een regenboogzebrapad Gudrun Steen

18 mei 2020

13u40 4 Koksijde 17 mei was het de internationale dag tegen holebi en transfobie. Maandag 18 mei huldigde de gemeente Koksijde naar aanleiding van die dag een regenboogzebrapad in.

Dat ligt in de Zeelaan vlak bij de rotonde in Koksijde-Bad. “We tonen aan dat we openstaan voor iedereen”, onderlijnt schepen Lander Van Hove (LB). “We beseffen dat het beleid meer is dan een vlag hijsen of een zebrapad in regenboogkleuren schilderen. Daarom zullen we dit najaar het regenboogcharter ondertekenen. Dat betekent dat we het thema nog beter in het beleid zullen verankeren. Vorig jaar hebben we al onze regenboogkast voorgesteld. Die zit volgestouwd met informatie over holebi-thema’s. Op dat elan gaan we verder.”

Sander Loones (N-VA) is blij dat het regenboogzebrapad er ligt. Twee jaar geleden al vroeg zijn partij naar zo’n initiatief. Na zijn voorstel verschillende keren te hebben herhaald, ligt het er nu eindelijk.