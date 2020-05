N-VA vraagt om nieuwe bibliotheek te schrappen en meer te investeren in de lokale economie Gudrun Steen

28 mei 2020

10u30 0 Koksijde “Door de nieuwe bibliotheek niet te bouwen en de werken bij de Duinenabdij te schrappen kan Koksijde 2 miljoen euro besparen. Dat geld kan het pompen in de lokale economie”, stelt Sander Loones (N-VA). De meerderheid belooft de belastingen niet te verhogen en kiest voor een persoonlijke begeleiding van zijn handelaars.

N-VA pleit voor het afschaffen van de belasting op toeristische logies, wil de onroerende voorheffing voor handelspanden compenseren en een systeem uitwerken van prefinanciering van de handelshuur. Verder wil de oppositiepartij dat de inkomsten van het betalend parkeren terugvloeien naar de economie. Handelsverenigingen moeten meer financiële steun krijgen. Een ondernemingsloket met vijf medewerkers is volgens N-VA nodig. Het stelt eveneens een Koksijde cheque voor. De partij wil meer kinderopvang uitbouwen, een verenigingenfonds oprichten en feestcomités nieuw leven inblazen. Als uitsmijter wil de partij elke Koksijdse vereniging die bij een lokale horecazaak vergadert een bon van 100 euro geven.

Koksijde Vooruit en onafhankelijk raadslid Dominique Wolter-Hofmans steunen die voorstellen. “We vragen dat Koksijde anderhalf miljoen euro pompt in een nieuw op te richten fonds voor de lokale economie”, stelt Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) voor.

De meerderheid ziet het anders. “We kiezen voor een persoonlijke begeleiding van onze handelaars”, reageert schepen van Middenstand Dorine Geersens (LB). “We zullen eerst de volledige impact van de crisis bekijken vooraleer we een bonnensysteem invoeren.” Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) onderlijnt dat de gemeente zelf ook minder inkomsten heeft. “Er kwam minder parkeergeld binnen, het zwembad is gesloten en ook het golfterrein was een tijdlang op slot. N-VA smijt hier werkings- en investeringskosten door elkaar. We zullen goed op onze centen letten. Het uitgangspunt blijft dat er geen belastingsverhoging komt.”