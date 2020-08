Mondmasker vanaf 1 september enkel nog verplicht op drukke plaatsen in Koksijde Gudrun Steen

28 augustus 2020

17u41 0 Koksijde Nadat de West-Vlaamse gouverneur samen met de kustburgemeesters heeft beslist dat het dragen van een mondmasker op de Zeedijk vanaf 1 september niet meer verplicht is, versoepelt Koksijde de regels verder. Alleen op drukke plaatsen moet je het mondmasker nog dragen.

Die drukke plaatsen, dat zijn tussen 8 en 19 uur de Zeelaan in Koksijde-Bad tussen de canvasrotonde en de kustbaan en het E. Terlinckplein, een deel van de Leopold II-laan en het Astridplein in Oostduinkerke en het drukste deel van de Strandlaan in Sint-Idesbald. Als je de kinderen naar school of de kinderopvang brengt of ophaalt dan moet je altijd een mondmasker dragen. Hetzelfde geldt op plaatsen waar je geen anderhalve meter afstand kan houden. En dan zijn er nog de federale maatregelen die van kracht zijn. Zo blijft het verplicht een mondmasker te dragen op openbare markten, bij wachtrijen aan winkels, in horecazaken, het openbaar vervoer en alle gemeentelijke openbare gebouwen. Fietsers zijn nergens meer verplicht om een mondmasker te dragen. Het is aanbevolen het mondmasker wel altijd op zak te hebben.