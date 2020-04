Mogelijk valse deur-aan-deur verkopers van mondmaskers aan het werk in Koksijde: “Het is een list, ga niet in op het voorstel” Bart Boterman

28 april 2020

16u39 0 Koksijde De politie Westkust (Koksijde, Nieuwpoort, De Panne) waarschuwt voor personen van vreemde origine die van deur tot deur gaan in Koksijde om mondmaskers te verkopen. “Hun doelgroep zijn bejaarden, mogelijk proberen ze met deze list de woning te betreden", zegt woordvoerster van de politiezone Ine Deburchgraeve.

Het callcenter van het sociaal huis van Koksijde kreeg hierover enkele telefoontjes van ongeruste burgers. Of er daadwerkelijk kwade bedoelingen bij betrokken zijn, is niet duidelijk. “Indien u als inwoner van onze politiezone dergelijke verkopers opmerkt of aan de deur krijgt, gelieve onmiddellijk onze dispatching te verwittigen op het nummer 058/53.30.00. Dan gaan we na hoe de vork precies in de steel zit. Ga zeker niet in op het voorstel. Bent u in een andere politiezone woonachtig, verwittig dan uw eigen lokale politiezone”, aldus Deburchgraeve.