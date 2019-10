Moet de bibliotheek op de huidige locatie bij de Zeelaan blijven? GUS

23 oktober 2019

10u19 2 Poll Moet de bibliotheek op de huidige locatie bij de Zeelaan blijven? Ja

Nee Ja 92%

Nee 8% Koksijde Koksijde plant een nieuwe bibliotheek bij de lokale politie in de Ter Duinenlaan. Oppositiepartijen N-VA en Koksijde Vooruit pleiten voor het behoud op de huidige locatie. “De cultuursite moet in het centrum blijven”, luidt het bij de minderheid. “Er is nood aan meer ruimte voor de bib en het CasinoKoksijde”, meent de meerderheid.

In het meerjarenplan dat de gemeente Koksijde heeft voorgesteld staat dat de bibliotheek zal verhuizen naar een nog te bouwen nieuw pand in de Ter Duinenlaan. Dat is niet naar de zin van de oppositie. “We namen zelf de proef op de som en uit een rondvraag bleek dat de meerderheid van de 220 mensen die meededen de bibliotheek op zijn huidige locatie wil”, stelt Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit). “En als het dan toch moet verhuizen dan liever naar Koksijde-Dorp. Dat kan perfect passen in het masterplan dat in opmaak is. De huidige bibliotheek is prima met fietsenstalling, ondergrondse parking en openbaar vervoer vlakbij. Verhuizen zal de handelskern niet ten goede komen. Bijkomend pluspunt is dat net door de centrale ligging nu de mensen veel vlugger de weg ernaar toe vinden. De bib is dus ook een plek waar je elkaar ontmoet. Een middel om de vereenzaming tegen te gaan. Ze komen hun dagelijkse krant lezen en slaan ondertussen een praatje.”

Raadslid Rita Gantois (N-VA) volgt Van Herck. “De bibliotheek en het CasinoKoksijde met elkaar verbinden door een overkapping zou al extra ruimte creëren. De locatie in de Ter Duinenlaan, die ingekleurd is als woongebied, is meer geschikt voor zorgverlening want in de toekomst zal Koksijde meer dan ooit nood hebben aan woongelegenheden aangepast aan senioren.”

Cultuur heeft meer ruimte nodig

Cultuurschepen Stéphanie Anseeuw (LB) zet de puntjes op de i. “De bibliotheek en CasinoKoksijde zijn twee gebouwen die al twintig jaar oud zijn. Het zou een te dure investering zijn om twee zo’n oude panden met een overkapping te verbinden met elkaar. Bovendien hebben zowel de bibliotheek als het Casino nood aan extra ruimte. Wat is nu het plan? In de nieuwbouw in de Ter Duinenlaan zullen we de 65.000 materialen die de bib nu heeft mooi kunnen presenteren. Nu moeten we vaak een uitverkoop houden omdat er geen plaats is om alles te bewaren. Zelfs klassieke werken verdwijnen zo uit de collectie. Daarnaast zouden ook de bibliotheek van het Navigo Visserijmuseum en het abdijmuseum Ten Duinen in de nieuwbouw gecentraliseerd worden. Tot slot plannen we een leescafé. Jaarlijks noteert de bibliotheek 130.000 bezoekers. Het huidige gebouw zou dan de thuishaven worden voor het cultuurpersoneel van onze gemeente.”