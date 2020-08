Moedig Van Aert, Evenepoel en co aan tijdens BK tijdrijden in Koksijde Gudrun Steen

11 augustus 2020

16u13 0 Koksijde Het Belgisch kampioenschap tijdrijden vindt op donderdag 20 augustus in Koksijde plaats. Wie de renners wil aanmoedigen, is welkom bij het dragen van een mondmasker.

Het BK tijdrijden stond eerst gepland op donderdag 18 juni, maar is door de coronamaatregelen verplaatst naar donderdag 20 augustus. Het is een unieke kans om toppers zoals Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Thomas De Gendt en Victor Campenaerts live aan het werk te zien. Ze krijgen een uitdagend parcours van 13 kilometer voorgeschoteld, met onder meer de duin Hoge Blekker, het natuurreservaat De Doornpanne en de landingsbaan van het militair domein.

Coronaproof

Bij de start en aankomst is publiek niet welkom, maar langs de openbare weg wel. Toeschouwers moeten verplicht een mondmasker dragen. Inwoners die langs het parcours wonen, parkeren hun wagen best erbuiten op 20 augustus. Ze kregen daarover een brief van de gemeente.

Om 10 uur starten de heren elite zonder contract, om 11.15 uur de dames elite en om 12.30 uur de heren elite.

Andere wielerhoogtepunten om naar uit te kijken in Koksijde, zijn de UCI Keizer der Juniores op 19 en 20 september, de wereldbeker UCI cyclocross in Koksijde op 22 november en het BK tijdrijden jeugd op 1 mei volgend jaar.