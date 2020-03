Mobiele flitsactie in Westkust: 76 snelheidsovertreders betrapt Bart Boterman

03 maart 2020

17u58 0 Koksijde De politie Westkust zette maandag 76 snelheidsovertreders op de bon in Nieuwpoort, Oostduinkerke en De Panne tijdens een aangekondigde flitsactie.

De flitswagen stond beurtelings opgesteld in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort, de Polderstraat in Oostduinkerke en de Veurnestraat in De Panne. Er werden respectievelijk 14, 17 en 45 snelheidsovertreders geregistreerd, samen 76. Allen mogen een minnelijke schikking of dagvaarding verdachten. Volgens woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust komt de mobiele flitser komt deze maand nog zeker langs op 18 maart en 26 maart, al staan ook nog onaangekondigde flitsacties gepland.