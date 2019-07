Metalen canvas op rotonde Zeelaan verdwijnt even maar komt terug GUS

02 juli 2019

19u38 0 Koksijde Momenteel is een deel van de rotonde in de Zeelaan afgesloten omdat het canvas of ‘de poort’ zoals ze in Koksijde kennen, afgebroken wordt. Na het seizoen komt die wel terug.

“We breken de metalen constructie uit veiligheidsoverwegingen af”, laat burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) weten. “We stellen vast dat de dragende structuur aftakelingsverschijnselen vertoont. Daardoor kunnen de platen loskomen. Daarom hebben we besloten om de constructie te demonteren. Na het seizoen plaatsen we dan een nieuwe structuur. De bedoeling is om de poort opnieuw te bouwen want ze is beeldbepalend. Koksijde zonder poort, is als een keizer zonder kroon. Het zal wel niet meer als fontein zijn maar meer in het groen. We denken aan siergrassen. Centraal onder de poort zorgen we voor een verharding waarop we een blikvanger kunnen plaatsen. In de kerstperiode kan dat bijvoorbeeld een lichtconstructie zijn. De aanstraling gebeurt met duurzame LED-verlichting die het verkeer niet zal hinderen. De poort staat er net twintig jaar. Het kunstwerk is een ontwerp van Buro Voor Vrije Ruimte uit Gent samen met kunstenaar Yves Desmet.” Tijdens de werken kan het gewone verkeer via de Van Buggenhoutlaan en Zeelaan. Het zware verkeer vindt zijn weg via de Koninklijke Prinslaan, Koninklijke Baan en Lejeunelaan. De afbraak zal een paar dagen duren.