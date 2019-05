Met Gers Pardoel is affiche van Night of the Proms aan zee volledig GUS

28 mei 2019

12u03 6 Koksijde Donderdag 1 augustus vindt voor het eerst de Night of the Proms aan zee in Koksijde plaats. De laatste naam op de affiche is Gers Pardoel.

De andere artiesten die je dan aan het werk kan zien op het plein voor de OLV-kerk in Koksijde zijn Gérard Lenorman, Lady Linn, John Miles, Regi, Milow, Bart Peeters en de Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van Alexandra Arrieche en het koor Fine Fleur. Het is niet alleen de eerste zomereditie van het gekende evenement, het is ook nog eens de 1000ste editie. De Nederlander Gers Pardoel is ook in ons land bekend met nummers als ‘Ik neem je mee’ en ‘Louise’. Zopas stelde hij zijn nieuwste single ‘Zomer’ voor. Een staanplaats voor The Proms in Koksijde kost 28 euro en een zitplaats 45 euro. Bestellen kan via www.teleticketservice.com. Meer info vind je op www.visitkoksijde.be/notp