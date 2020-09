Mensensmokkelaars die vluchtelingen met kinderen in gammele bootjes de Noordzee opstuurden krijgen tot 9 jaar cel Siebe De Voogt

23 september 2020

Twee Iraanse mensensmokkelaars hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 8 en 9 jaar gekregen. Ze stuurden in een half jaar tijd meermaals vluchtelingen met kinderen de Noordzee op in levensgevaarlijke omstandigheden

Het onderzoek ging op 2 mei dit jaar van start, toen de politie Westkust in Koksijde een Hyundai staande hield. De wagen was in Duitsland opgegeven als gestolen en stond sindsdien internationaal geseind. “Achteraan het voertuig deden de agenten een vreemde ontdekking”, stelde procureur Manuel Manderick. “Ze troffen een buitenboordmotor aan, enkele jerrycans met benzine, enkele zwemvesten en een rubberbootje.”

De twee inzittenden van de wagen werden meteen in de boeien geslagen. Reza J. (33) verklaarde aan de politie dat zijn Iraanse landgenoot Omid K. (39) de spullen wilde gaan verkopen in het Franse Rijsel. Die laatste beweerde dan weer dat hij was meegegaan met J., maar helemaal niet wist wat de bedoeling van hun rit was. “Het onderzoek wees uit dat beide heren al langere tijd bezig waren met mensensmokkel”, aldus de procureur. “Ze maakten deel uit van een organisatie die in Duitsland rubberbootjes en bijhorend materiaal aankocht en via België naar Frankrijk bracht. Daar ronselden ze mensen om ze nadien in een bootje de zee op te steken.”

Jonge kinderen

Vooral het telefonieonderzoek bracht J. en K. in nauwe schoentjes. Op de gsm van de eerste vonden de speurders een spraakbericht terug van 8 april dit jaar. “De man belde naar zijn kompaan vanuit Duinkerke. Hij drukte z’n onvrede uit over het feit dat hij al enkele dagen in Noord-Frankrijk was, maar de smokkel maar niet georganiseerd kon worden. Hij was de situatie naar eigen zeggen beu.” Volgens het parket was de mensensmokkel bijzonder goed georganiseerd. De vluchtelingen mochten pas de oversteek wagen, nadat ze hadden bewezen dat ze 3.300 euro hadden betaald.

Omid K. zou de broek hebben gedragen bij de organisatie van de smokkel en kreeg met 9 jaar cel woensdagmorgen dan ook de zwaarste straf. Zijn landgenoot beweerde enkel uitvoerder te zijn, maar de rechter achtte zijn aandeel toch groter. Met 8 jaar cel kreeg de man dan ook een zwaardere straf dan de 7 die het parket had gevorderd. Hoeveel vluchtelingen de twee mannen precies smokkelden, kon nooit bewezen worden. Wél is zeker dat in ongeveer een half jaar tijd meerdere transporten plaatsvonden van vluchtelingen, waaronder ook jonge kinderen.