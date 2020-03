Mensensmokkelaar met zeven vluchtelingen aan boord van bestelwagen blijft in voorhechtenis Bart Boterman

30 maart 2020

13u39 0 Koksijde De vermoedelijke mensensmokkelaar die ruim een week geleden werd betrapt in Oostduinkerke, een 23-jarige Iraakse Koerd, blijft minstens een maand langer in voorhechtenis. Dat werd vrijdag beslist in de Brugse raadkamer. In zijn voertuig werden zeven transmigranten ontdekt.

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart merkte een patrouille van de politiezone Westkust, rond middernacht, een verdacht voertuig op. De Peugeot Boxer met Franse nummerplaat probeerde nog weg te rijden met gedoofde lichten, maar de politie kon het voertuig tot stilstand brengen. Bij het openen van de bestelwagen was de bestuurder al tussen de zeven vluchtelingen in de laadruimte gekropen. Het team mensensmokkel van de West-Vlaamse Federale Gerechtelijke Politie (FGP) kon samen met de lokale recherche achterhalen wie de vermoedelijke bestuurder was, een 23-jarige Iraakse Koerd. De zeven andere inzittenden, zes Irakezen en een Iraniër, werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Na verhoor werd de verdachte door de onderzoeksrechter aangehouden. De Brugse raadkamer oordeelde vrijdag dat de Iraakse Koerd in het belang van het onderzoek een maand langer in de gevangenis moet blijven.