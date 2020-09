Meer kinderen liepen deze zomer verloren op het strand: “Maar zonder bubbels waren het er nog meer geweest” Gudrun Steen

15 september 2020

14u23 0 Koksijde Op de stranden aan onze kust - waar het vandaag de laatste dag is dat de redders staan - zijn deze zomer 1.079 kindjes verloren gelopen. Dat zijn er iets meer dan de 1.021 kinderen van de zomer van 2019. Maar kustreddingsdienst IKWV vindt dat het cijfer meevalt, als je ziet hoe druk het op sommige dagen in juli en augustus was.

“Heel veel gezinnen deden hun best om ook op het strand in hun bubbel te blijven”, evalueert secretaris An Beun van IKWV het seizoen. “Tijdens een gewone zomer waren er wellicht veel meer kinderen verloren gelopen. Net omdat de gezinnen in bubbels aan zee vertoefden, konden de kinderen minder snel ongezien afdwalen van de groep.”

Er was een groot verschil tussen juli - toen er 387 kinderen verloren liepen - en augustus met 692 speuracties. Koploper was Oostende, met in totaal 288 kinderen die even vermist waren. Daarna volgde Blankenberge met 156 meldingen. De Haan sluit met 141 de top drie af.

De voorbije zomer stonden meer dan 1.400 redders in voor de bewaking van 34 kilometer strand.