Man riskeert 5 jaar cel voor smokkel van veertigtal Vietnamezen: “Hij wilde hen enkel helpen” Siebe De Voogt

23 oktober 2019

14u30 0 Koksijde Een Brusselaar van Vietnamese origine hangt in de Brugse rechtbank vijf jaar cel boven het hoofd voor mensensmokkel. H.T.D. (45) zou in drie maanden tijd minstens veertig Vietnamezen gesmokkeld hebben. “Hij wilde hen enkel helpen”, zegt zijn advocaat.

H.T.D. werd op 30 maart opgepakt langs de Toekomstlaan in Oostduinkerke. Hij was vlak bij de op- en afrit van de E40 tussen geparkeerde vrachtwagens aan het lopen. In z’n Volkswagen Caravelle trof de politie acht Vietnamezen aan, onder wie drie minderjarigen. “De beklaagde had de Toekomstlaan in z’n gps staan”, vertelde de procureur woensdagmorgen. “Hij had naar eigen zeggen financiële problemen en verklaarde dat de slachtoffers toeristen waren.” Telefonieonderzoek bracht volgens het openbaar ministerie aan het licht dat H.T.D. zich regelmatig bezighield met mensensmokkel. “Hij noemde z’n landgenoten kippen. De vrachtwagens omschreef hij in z’n berichten als paarden.”

Geen kwade bedoelingen

De Brusselaar zou sinds januari veertig Vietnamezen gesmokkeld hebben. “Hij kreeg 200 euro per rit naar de kust of Parijs”, pleitte zijn advocaat. “Hij maakte dus absoluut geen winst en had bovendien ook geen geldproblemen. Mijn cliënt heeft verschillende handelszaken in Elsene. Hij kwam jaren geleden zelf aan als vluchteling en begrijpt de situatie van die mensen. Hij wilde hen gewoon helpen en had geen kwade bedoelingen.” H.T.D. hangt een effectieve celstraf van vijf jaar boven het hoofd. Hij riskeert 64.000 euro boete. Uitspraak op 13 november.