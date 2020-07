Man pleegt tal van zedenfeiten en spaart ook Jehova’s getuigen niet: “Hij lokte hen mee naar slaapkamer om hen ‘iets te tonen’” Bart Boterman

20 juli 2020

13u06 3 Koksijde Een man (30) uit Koksijde riskeert 1 jaar celstraf voor zedenfeiten. Hij toonde onder meer zijn geslachtsdelen aan twee Jehova’s getuigen die aan zijn woning kwamen aanbellen. Andere keren maakte hij obscene gebaren toen hij door een raam gluurde. De man begon zelfs te masturberen in de politiecel na zijn arrestatie, omdat hij wist dat een politieagente de bewakingsbeelden aan het bekijken was.

Het eerste zedenfeit waarvoor Saïd A. terechtstond voor de Veurnse rechtbank maandagmorgen, dateert van september 2019. Twee vrouwelijke Jehova’s getuigen belden aan bij de woning van de man in de Hoveniersstraat. Na een goed gesprek gaf de man zelfs zijn gsm-nummer. Hij lokte de twee dames met een smoes mee naar zijn slaapkamer, waar hij iets moest ‘tonen’. Volgens de procureur deed hij daar echter de deur op slot toen ze binnen waren, stak hij zijn broek en onderbroek af en begon hij zijn geslachtsdeel te tonen. Na hevig geroep door de twee Jehova’s getuigen, deed hij de deur dan toch open. Hij riep nog naar de vluchtende dames dat hij moslim is en met hen niets te maken wil hebben. De slachtoffers belden de politie, die ter plaatse kwam. De man ontkende zijn daden echter.

Oraal bevredigen

In februari van dit jaar kwam hij echter opnieuw in aanraking met de politie, in Koksijde. “De man staarde binnen in een woning via het keukenraam. Hij maakte obscene gebaren met zijn handen en vingers, iets wat op penetratie neerkwam. Hij ontblootte zijn geslachtsdelen ook nog. Dezelfde maand waren er ook nog feiten in Oostende, waar hij stond te masturberen met zijn onderbroek op zijn enkels. Hij greep de hand van een vrouw en vroeg of ze hem oraal wou bevredigen”, ging de procureur verder.

Sociaal-assistentes lastiggevallen

“Navraag bij het sociaal huis leerde dat er al problemen geweest zijn met sociaal-assistentes. In hun bijzijn begint hij zijn kleren uit te doen, waardoor ze hem niet meer alleen mogen gaan bezoeken. Maar ook in politiecel, na zijn arrestatie, wist hij van geen ophouden. Omdat hij wist dat een vrouwelijke politieagente de camerabeelden van in de cel bekeek, begon hij te masturberen”, aldus het openbaar ministerie. Er werd 1 jaar cel gevraagd, mogelijk met voorwaarden zoals werken aan zijn seksuele problematiek. De procureur merkte ook nog op dat de man een rijk gevuld strafregister heeft met een veroordeling voor verboden wapens, diefstal met geweld, drugs en weerspannigheid.

Gepaste begeleiding

De beklaagde ontkent de feiten. “Maar ik ga niet tegen het dossier pleiten en begrijp dat de vrijspraak moeilijk ligt”, pleitte zijn advocaat. “Mijn cliënt is eerder gebaat bij een gepaste begeleiding voor zijn problematiek. Anders staat hij binnenkort opnieuw voor de strafrechter. U weet dat hij snel weer uit de gevangenis vrijgelaten zal worden indien u hem tot 1 jaar cel veroordeelt”, aldus de raadsman. Vonnis 27 juli.