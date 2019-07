Man geflitst aan 82 in zone 50… aan eigen voordeur Jelle Houwen

01 juli 2019

13u05 3

Een 47-jarige man uit Oostduinkerke liep op een wel heel domme manier tegen een snelheidsboete aan. S. werd begin dit jaar aan 82 kilometer per uur geflitst in de Polderstraat in Oostduinkerke. Daar mag je maar 50 kilometer per uur rijden. Het opvallende is dat de overtreding gebeurde in de eigen straat van S., want hij werd immers geflitst vlak bij zijn voordeur. “En bovendien weet hij dat er zeer vaak geflitst wordt in de straat, want hij passeert er dagelijks een aantal keren met de auto maar was die dag verstrooid”, sprak zijn advocaat. S. kreeg een geldboete van 512 euro, de helft met uitstel, en een rijverbod van 32 dagen waarvan 22 dagen met uitstel.