Man en vrouw leiden zaakvoerster kledingzaak af en maken iPhone, laptop en geld buit Siebe De Voogt

16 augustus 2020

12u02 0 Koksijde In een kledingzaak in de Leopold II-laan in Oostduinkerke hebben een man en een vrouw zaterdag een iPhone, laptop en geld gestolen.

Het duo kwam om 11.45 uur de winkel binnen. De vrouw vroeg de zaakvoerster of een kledingstuk nog in een andere maat beschikbaar was. Toen die dat ging controleren in de stock, hoorde ze het volume van de muziek – die geregeld wordt via haar iPhone – verminderen. Ze ging terug naar de winkel en zag de vrouw nog net de zaak buitenlopen. Van de man was geen spoor meer. De zaakvoerster liep de vrouw achterna en vroeg haar om haar handtas te openen. Van haar iPhone was echter geen spoor meer. In de winkel stelde de zaakvoerster bovendien vast dat ook haar laptop verdwenen was en er geld uit de kassa was gestolen.