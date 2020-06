Man doet brandalarm afgaan, verschanst zich in appartement en draait gaskraan open: politie en brandweer kunnen hem tijdig overmeesteren Bart Boterman

19 juni 2020

11u00 0 Koksijde Een man met psychologische problemen heeft vrijdagmorgen voor enige opschudding gezorgd in de Zeelaan in Koksijde, aan de rotonde ‘De Poort’. De man verschanste zich in zijn appartement en op zijn balkon, liet het brandalarm afgaan, zette de gaskraan open en wapende zich met een mes. Hij werd overmeesterd dankzij een nauwe samenwerking tussen brandweer en politie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brandweer was rond 9.40 uur opgeroepen omdat het brandalarm was afgegaan. Eens ter plaatse, bleek van een brand geen sprake. De man in kwestie was buiten zinnen had het alarm in werking doen treden. Hij liet brandweer en politie niet binnen in zijn appartement en verschanste zich. De brandweer liet de ladderwagen ter plaatse rijden om te verhinderen dat hij via het balkon zou proberen te vluchten of te springen. Intussen riep de politie het VIP-team ter plaatse. Op de bak van de ladderwagen stonden pompiers om de man tegen te houden aan zijn balkon.

Gaskraan en mes

Kort voor de politie binnen viel in zijn appartement, draaide hij ook de gaskraan open. Toen de politie binnen ging in het appartement, nam hij een slagersmes. Uiteindelijk slaagden politie en brandweer erin om hem te overmeesteren op het balkon, nadat ze op de man inpraatten. De gaskraan werd snel dichtgedraaid en het gevaar was geweken. De man werd uiteindelijk met de ziekenwagen afgevoerd onder politiebegeleiding. De man wordt allicht gecolloqueerd.

Heel wat pottenkijkers

Het incident lokte, soms tot frustratie van de politie ter plaatse, heel wat kijklustigen. In de Jaak Van Buggenhoutlaan was immers net de markt aan de gang. De politie diende meermaals de pottenkijkers weg te sturen om vrije doorgang te hebben tot de perimeter. Rond 10.15 uur keerde de rust terug.