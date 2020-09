Man die twee jaar cel kreeg voor het bestelen van rusthuisbewoners, tekent verzet aan: “Hij geeft andere diefstallen toe, maar bestal geen weerloze bejaarden” Bart Boterman

01 september 2020

11u12 0 Koksijde Een 45-jarige man die 2 jaar effectieve celstraf kreeg voor onder meer het bestelen van bewoners van woonzorgcentrum Armonea Noordduin in Koksijde, waar zijn moeder verbleef, tekende verzet aan bij de strafrechter. “Mijn cliënt geeft andere diefstallen toe, maar heeft geen weerloze bejaarden bestolen in het rusthuis. Dat zweert hij”, zegt zijn advocaat Jonas Bel.

Pascal B. liep in het verleden al 26 veroordelingen op voor onder meer diefstal en drugsfeiten. Eind vorig jaar moest hij opnieuw voor de strafrechter verschijnen, maar hij stuurde zijn kat. Hij werd verdacht van twee winkeldiefstallen waarbij hij alcoholische drank stal en ook een diefstal met geweld in de INNO in Oostende. Daar probeerde hij te vluchten na de diefstal van zeven flesjes parfum en gaf hij een personeelslid een stevige duw. Ook stond hij terecht omdat hij bewoners van woonzorgcentrum Armonea Noordduin in Koksijde bestal, terwijl hij zijn moeder bezocht. Hij zou de kamers hebben binnengedrongen en geld uit de portefeuilles van de slachtoffers hebben genomen. De rechter veroordeelde Pascal B. op 11 februari bij verstek en achtte alle feiten bewezen. Twee jaar cel was het verdict, mede door de eerdere veroordelingen.

“Je suis un criminel, mais pas un fils de pute”

“Mijn cliënt geeft die winkeldiefstallen toe, maar niet de feiten in het woonzorgcentrum. Hij is daar ten onrechte voor veroordeeld. Hij is evenmin verhoord over die diefstallen in het rusthuis”, sprak advocaat Jonas Bel dinsdagmorgen op de Veurnse rechtbank, bij de verzetsprocedure. De procureur merkte op dat hij nooit kwam opdagen op het verhoor. “Hij is inderdaad gezien achter de toonbank van de cafetaria. Iemand van de bewoners getuigde ook dat hij een Franstalig persoon aantrof in zijn kamer. Maar die elementen bewijzen niet dat hij effectief die bewoners bestal. Er is minstens twijfel. ‘Je suis un criminel, mais pas un fils de pute’, zegt mijn cliënt daarover", aldus Bel. Hij vroeg de rechter om het vonnis van 2 jaar cel te herzien en een lichtere straf uit te spreken. Vonnis op 15 september.