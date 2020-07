Man die trampassagier bestal en in gezicht trapte, riskeert 18 maanden cel Bart Boterman

20 juli 2020

13u44 0 Koksijde De man de op 16 juni een diefstal met geweld pleegde op de kusttram in Koksijde, stond maandagmorgen voor de strafrechter. Het openbaar ministerie eiste 18 maanden cel omdat hij de rugzak van een tramreiziger stal en bovendien nog eens in diens gezicht trapte. De politie kon hem kort na de feiten arresteren.

De dader is een 42-jarige Mauritaniër die al 12 jaar in België woont. Aan de politie verklaarde hij dat hij zelf in het water was geduwd in Oostende en zo met een kletsnat pak de tram nam richting Koksijde, waar hij verblijft. Hij was echter in slaap gevallen op de tram en kwam uit in het eindstation in De Panne. Hij besloot om te blijven zitten en terug te keren naar Koksijde, waar hij onder invloed van alcohol de rugzak van een andere tramreiziger stal. Toen die hem betrapte en vroeg wat de bedoeling was, gaf de Mauritaniër hem een schop in het gezicht. De tweede schop kon het slachtoffer nog afweren.

Lang strafregister

Sindsdien zit de beklaagde in voorhechtenis, ook gezien hij al meerdere feiten op zijn kerfstok heeft. “We zijn dit grondig beu. Op uw strafregister zie ik veroordelingen voor slagen en verwondingen, diefstal met geweld, diefstal met braak en meer. De eerste veroordeling kreeg u al in 2010 en acht maanden geleden werd u nog veroordeeld in Brugge”, was de strafrechter niet mals. “U bent hier in een nieuw vaderland, maar hoort zich ook te gedragen. Hoe denkt u ooit een leven op te bouwen laat staan aanvaard te worden. Is dit de manier waarop u zich zal integreren in de maatschappij?”, aldus de rechter.

Werkstraf gevraagd

De beklaagde excuseerde zich. Zijn advocaat vroeg een werkstraf, maar daar was de procureur niet mee akkoord. “Hij heeft in het verleden al werkstraffen gekregen, maar dat heeft hem niet tot inkeer gebracht, integendeel!”. De burgerlijke partij, het slachtoffer van op de tram dus, vroeg een kleine 1.500 euro schadevergoeding. Vonnis 27 juli.