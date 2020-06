Man bestookt premier, minister-president en gouverneur met mails over coronacrisis: rechter stelt psychiater aan Siebe De Voogt

22 juni 2020

12u39 6 Koksijde Een 58-jarige man uit Koksijde riskeert 7 maanden cel voor de belaging van een hele reeks politici, de politie, het parket en andere instanties. J.V. bestookte onder meer premier Sophie Wilmès, Vlaams minister-president Jan Jambon en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé met mails, omdat hij niet akkoord was met de coronamaatregelen. De rechtbank stelde een psychiater aan.

J.V. (58) is al langer een gesel voor veel politici en overheidsinstanties. De man werd in het verleden al vier keer veroordeeld voor belaging, maar kwam meestal weg met een milde straf. Op 15 maart begon hij volgens het parket opnieuw met zijn aloude praktijken. J.V. bestookte verscheidene politici met mails over actuele thema’s. Hij was onder meer niet akkoord met de coronamaatregelen en vond het bijvoorbeeld niet kunnen dat tweedeverblijvers niet naar de kust mochten komen.

Onder meer premier Sophie Wilmès (MR), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé moesten het ontgelden en kregen een hele resem e-mails in hun mailbox. Ook Zuhal Demir (N-VA), Pieter De Crem (CD&V), Hilde Crevits (CD&V), professor Carl Devos, het parket en de politie Westkust werden slachtoffer.

Klacht van gouverneur

De West-Vlaamse gouverneur vond het welletjes en diende klacht in tegen J.V. Hij stelde zich maandagmorgen geen burgerlijke partij op het proces. De beklaagde zelf kwam niet opdagen. Het parket vorderde 7 maanden cel, maar opperde ook de mogelijkheid om een psychiater aan te stellen. “De man vraagt een kopie van z'n verhoor, maar is nooit verhoord geweest”, klonk het. “Hij weet van geen stoppen en blijft maar naar alles en iedereen sturen. Hij moet een halt toegeroepen worden.”

De rechtbank ging in op de suggestie van het Openbaar Ministerie en stelde een gerechtspsychiater aan om J.V. te onderzoeken. Op 12 oktober wordt de zaak verdergezet.