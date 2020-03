Man (65) uit Koksijde voor 1.900 euro bestolen door oplichter via telefoon en internet Bart Boterman

06 maart 2020

15u45 0 Koksijde De politie Westkust waarschuwt nogmaals voor oplichting via de telefoon en internet, nadat een 65-jarige man uit Koksijde voor zo’n 1.900 euro bestolen werd. De man kreeg donderdagvoormiddag telefoon van iemand die zich uit gaf voor een medewerker van Microsoft.

De oplichter stelde dat de licentie voor het besturingsprogramma verlopen was en een hernieuwing zich op drong. De oplichter zou de verlopen versie van buitenaf installeren op de computer van de man, maar het slachtoffer diende daarvoor codes in te geven op allerhande websites. Ook de code van zijn bank en kaartlezer werden gebruikt. Plots besefte het slachtoffer dat er iets niet pluis was en bleek er al 1.900 euro van zijn rekening verdwenen. De politie Westkust is een onderzoek gestart.