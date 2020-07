Man (40) gewond door vechtpartij, dader gevlucht Bart Boterman

27 juli 2020

12u05 3 Koksijde In de Oostendelaan in Sint-Idesbald bij Koksijde kwam het zondagavond rond 23.30 uur tot een vechtpartij. Een 40-jarige man uit Grimbergen raakte gewond.

De man verklaarde te zijn geslagen door een onbekende. De politie trof hem bij aankomst op de grond aan op straat, met een bloedneus. De verdachte was net gaan lopen en is niet meer aangetroffen. Over de aanleiding van de vechtpartij is geen duidelijkheid. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen.