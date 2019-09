Mag ik deze kurk van jou? GUS

12 september 2019

14u43 0 Koksijde Beweging.net Koksijde zamelt, net zoals veel andere West-Vlaamse gemeenten, kurken in. Er staan drie permanente inzameltonnen en er is ook een actie voor de horecazaken.

De campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ is een initiatief van Beweging.net West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Milieufederatie en de provincie. In West-Vlaanderen verdwijnen er jaarlijks 19 miljoen kurken in de vuilnisbak terwijl die perfect gerecycleerd kunnen worden tot duurzaam isolatiemateriaal. “Via de horeca hebben we al ruim 125 kilo kurk ingezameld”, reageert Peter Levecque. “Ruim vijftig horecazaken deden mee. Ook inwoners mogen hun kurk massaal inleveren. Dat kan op het recyclagepark in Koksijde-Dorp, bij restaurant 8Chef in Sint-Idesbald en bij de IWVA in de Doornpannestraat. Leerlingen houtbewerking van Dominiek Savio in Gits hebben de inzameltonnen gemaakt.” Info: www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling