Maar donderdag moet alles wijken voor de eerste communie van Tuur

27 mei 2019

09u29 0 Koksijde Sander Loones (N-VA) is bijzonder tevreden met zijn persoonlijke score van 44.070 voorkeurstemmen. Dat is voldoende voor een zitje in het federale parlement maar vooraleer de regering gevormd zal zijn moet er nog heel wat gepuzzeld worden. “Federaal is het een warboel. Ik zal vaak naar Brussel moeten vrees ik maar donderdag moet alles wijken voor de eerste communie van onze zoon Tuur”, lacht Sander.

Als lijsttrekker voor de kamer in West-Vlaanderen mag Sander naar het federale parlement. “Van alle politici van alle partijen in heel Vlaanderen sta ik op de elfde plaats. Ik haalde meer voorkeurstemmen dan onafhankelijke Jean-Marie Dedecker die op onze lijst stond, Maggie De Block van Open VLD en Pieter De Crem van CD&V om er maar een paar te noemen. Ik laat flink wat gekende ministers en politici achter mij. Dat Vlaams Belang zou boomen is geen verrassing maar waar ik wel van opkeek is dat het Hilde-effect bij CD&V niet het gewenste resultaat heeft gehaald. Dat onze voorzitter Bart Dewever de nieuwe Vlaams minister-president wordt, staat buiten kijf. De vorming van het Vlaamse parlement zal tijd vragen maar is oplosbaar. Dat ligt anders op federaal niveau waar ik mee in de kamer zal zitten. De koning moet nu een formateur aanduiden en dan zien we wel uit naar de volgende stap. Het is nu één grote warboel. Er liggen verschillende scenario’s op tafel maar geen enkel is rooskleurig. Het confederalisme waarvoor N-VA al zo lang pleit is meer dan ooit een mogelijke oplossing. Vlaanderen en Wallonië regeren dan meer apart in één land België.”

West-Vlaanderen

Samen met Jean-Marie Dedecker is Sander Loones de enige uit de regio Westkust die rechtstreeks verkozen is in de kamer. Van de andere partijen komt niemand uit de Westkust in de kamer of het Vlaams parlement terecht. “Dat komt omdat ze van hun partij geen goede plaats op de lijst hebben gekregen”, verklaart Sander. “Ik zal me sterk inzetten voor West-Vlaanderen met als prioriteit een lastenverlaging voor KMO’s. Verder pleit ik ook voor minder regeltjes. Mijn zetel als oppositieraadslid in de gemeenteraad van Koksijde behoud ik zeker. Ik zal daarvoor zelfs meer tijd hebben nu de campagne voorbij is. Het zal inderdaad vaak crossen zijn tussen Brussel en Oostduinkerke maar toch houd ik me sterk dat ik elke avond huiswaarts keer. Ook deze en de komende weken tijdens de onderhandelingsfase. Donderdag houd ik mijn agenda vrij want dan moet alles wijken voor de eerste communie van ons zoontje Tuur.”

Sander Loones is uiteraard niet nieuw in de politiek. Van 2014 tot 2018 was hij Europees parlementslid en eind vorig jaar een kleine maand minister van Defensie belast met ambtenarenzaken. Hij startte zijn politieke loopbaan als coördinator bij de N-VA studiedienst. Sander was ook een tijd ondervoorzitter van de N-VA. Migratie, fiscaliteit en economie zijn zijn specialiteiten.