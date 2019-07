Luchtacrobatie boven Koksijde dit weekend GUS

01 juli 2019

09u46 0 Koksijde De jaarlijkse editie van de Belgian Open Aerobatic Championship vindt dit weekend plaats bij de West Aviation Club langs de Ten Bogaerdelaan.

Piloten van éénmotorige vliegtuigen nemen het tegen elkaar op in een luchtacrobatiegevecht. Het hele weekend lang zijn er ook demonstraties van onder met The Red Devils van de Belgische luchtmacht, de Wingwalker en de mugheli. Voor kinderen is er animatie zoals knutselworkshops en een wandeling in een luchtballon. Zowel op zater- als zondag is het terrein open van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis met een geldig ticket dat je kan registreren op www.westaviationclub.be. Parkeren kost 5 euro. Vorig jaar genoten ruim 10.000 mensen van het kampioenschap.