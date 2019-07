Louis (86) spoorloos nadat hij rusthuis in Koksijde verliet: heeft u hem gezien? KVDS

21 juli 2019

18u15 938 Koksijde De politie heeft op vraag van het parket van West-Vlaanderen een opsporingsbericht verspreid voor een 86-jarige man uit Koksijde. Louis De Geest verliet vanmorgen na 5.30 uur rusthuis Armonea in de Abdijstraat en is sindsdien spoorloos.

De man is 1,80 meter groot en slank gebouwd. Hij heeft kort wit haar, een witte snor en blauwe ogen. De Geest draagt vermoedelijk een donkergrijze jeans, een wit-blauw-geruit hemd en een trui met rits. Hij kan een verwarde en gedesoriënteerde indruk maken.





Wie meer weet over de man of waar hij zich kan bevinden, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu