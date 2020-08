Lokale politie sluit tijdelijk Brantano in Koksijde omdat coronamaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden Gudrun Steen

22 augustus 2020

12u38 154 Koksijde De lokale politie sluit heeft het filiaal van Brantano in Koksijde tijdelijk gesloten. Het was er te druk en de mensen stonden te dicht bij elkaar.

“Het klopt dat de politie het filiaal heeft gesloten”, bevestigt woordvoerder Ine Deburchgraeve van de politie Westkust. “Dat is tijdelijk tot er een oplossing is gevonden. Het is er tijdens de uitverkoop bijzonder druk waardoor de coronamaatregelen niet gerespecteerd kunnen worden. Samen met de gemeente en de uitbater zoeken we een oplossing. Het plaatsen van nadarhekken is een mogelijkheid.”

Tot zo lang de oplossing er niet is blijft de winkel gesloten. De klanten die in de winkel waren, mochten verder shoppen. De andere werden naar huis gestuurd.