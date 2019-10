Loïc Devos haalde het van vier andere kandidaat-kinderburgemeesters GUS

07 oktober 2019

11u30 2 Koksijde De interesse om kinderburgemeester van Koksijde te worden was groot dit jaar. De elfjarige Loïc Devos haalde het uiteindelijk na lottrekking. In de kindergemeenteraad zetelen veertien leden.

Loïc krijgt in de nieuwe kindergemeenteraad hulp van Alexy Billon, Lennert Meirlevede, Jack Lagrou, Yaro Mertens, Kyento Sarrazijn, Estée Vandendries, Pauline François, Ilan Blomme, Manon Vandooren, Fiora Vandenberghe, Kato De Cock, Kaithlin Lippens en Noah Van de Woestyne. Al die kinderen komen uit de leerlingenraad op hun school. Bijna elke Koksijdse school heeft zo één leerling van het vijfde en één van het zesde leerjaar in de kindergemeenteraad. Ze zullen vijf keer per schooljaar samen komen om thema’s zoals sport en spel, onderwijs, verkeer, veiligheid en milieu te bespreken. Ook op officiële inhuldigingen en Koksijdse evenementen krijgen de kindergemeenteraadsleden een uitnodiging in de bus.