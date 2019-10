Lichaam van vrouw aangetroffen in duinen: slachtoffer stierf een natuurlijke dood Bart Boterman

14 oktober 2019

13u32 0 Koksijde In de duinen van Koksijde is zondag het stoffelijk overschot van een vrouw aangetroffen door wandelaars. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie en de wetsdokter kwamen ter plaatse voor een onderzoek.

Volgens het Veurnse parket gaat het om het lichaam van een Waalse vrouw, die sinds enkele dagen vermist was. “Na onderzoek bleek er geen kwaad opzet te zijn gemoeid bij het overlijden. De vrouw zou een natuurlijke dood zijn gestorven”, zegt procureur Filiep Jodts van het Veurnse parket. De plaats is inmiddels vrijgegeven. Het lichaam werd opgehaald door de begrafenisondernemer, die het zal overbrengen naar de woonplaats van de vrouw. Haar familie wordt ingelicht over het verlies.