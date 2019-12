Exclusief voor abonnees Leg je mooiste foto’s van 2019 klaar voor de gasten: West-Vlaamse wereldkampioen geeft tips voor uw feesttafel GUS

20 december 2019

07u54 0 Koksijde Ief Vanhonnacker (42) uit Moorsele is de eerste Belg die het tot wereldkampioen maître d’hôtel heeft geschopt. Van hem leren we dat zijn job veel meer inhoudt dan borden inzetten. Ief, lesgever aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, deelt ook zijn beste tips voor een mooi gedekte feesttafel. Neem plaats en geniet van sfeer, beleving en stijl.

Hoe ziet dé perfecte feestdis er volgens jou uit?

Ief: “Sober. Drie vorken en messen naast elkaar is ‘not done’, want dat geeft alles behalve rust en dat is net wat we willen aan tafel. Breng dus bij elk gerecht ook het juiste bestek. Hetzelfde geldt voor de glazen. Tafeldecoratie kan, als het in een thema past. Het mag gerust een gesprek op gang brengen. Leg bijvoorbeeld wat kerstballen op een houten stronk en verwerk daarin foto’s van het voorbije jaar of van mooie momenten. Meteen is het ijs gebroken. Waar ik ook van hou, is linnen, zowel voor het tafelkleed als voor de servetten. Papier zie ik niet graag op een feesttafel.”

