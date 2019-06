Leerlingen Rozenkrans rijden schooljaar uit op de motor GUS

27 juni 2019

15u28 0 Koksijde Motorgeronk deze middag op de speelplaats van de Rozenkrans in Oostduinkerke. Veertig leerlingen van die school voor buitengewoon onderwijs mochten mee op de motor voor een tochtje in de streek. Een mooie afsluiter van het schooljaar.

“We hadden ooit de projectweek ‘Ter land, ter zee en in de lucht’”, weet leerkracht Heidi Notredame nog goed. “De kinderen mochten rondtoeren met verschillende vervoersmiddelen waaronder moto’s. Mijn vader Marc uit Keiem is een GoldWingrijder en heeft ervaring met de mobiele begeleiding van mensen met een beperking. Tijdens die projectweek was hij één van de begeleiders. Met die herinnering in het achterhoofd bedachten we samen de afsluiter van dit schooljaar.” En Marc zelf was vol enthousiasme. “Er reageerden 36 vrijwillige motorrijders om de kinderen van de Rozenkrans een unieke ervaring te geven. Veel mensen namen een dag verlof daarvoor. We stippelden een kleine route uit in de Westhoek en midden in het traject genoten van een frisdrank en ijsje.”