Leerkracht Koksijdse hotelschool wint het WK voor maîtres d’hôtel GUS

03 december 2019

17u08 0 Koksijde Ief Vanhonnacker (42) uit Moorsele won het wereldkampioenschap voor maîtres d’hôtel in het Franse Auxerre. Beroepshalve is Ief leerkracht aan de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

Het was de eerste keer dat Ief aan zo’n WK deelnam. Hij won van twaalf andere zaalmeesters uit negen verschillende landen. De leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Koksijde won in het verleden al het nationaal meesterschapsconcours ‘Eerste Maître d’Hôtel van België 2017’ en vorig jaar werd hij tweede op het EK voor zaalmeesters in Tallin (Estland). Ief moest vier opdrachten uitvoeren tijdens het WK. Zo moest hij de tafel opdekken voor een restaurantdiner volgens het thema ‘La grande histoire des maîtres d’hôtel’, een rollenspel doen rond het opnemen van een bestelling uit de restaurantkaart, in de zaal een gerecht flamberen met verse vijgen, druiven en cognac en tot slot een gepocheerde kip versnijden, serveren en presenteren samen met bijhorende wijn.

Ervaring

Na zijn studies aan de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte ging Ief Vanhonnacker eerst aan de slag in restaurant Savarin in Oostende en nadien in het Parkhotel en restaurant Messeyne, beide in Kortrijk. Nu geeft hij les in hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij is ook ondervoorzitter van het Nationaal Zaalcomité, dat samen met vzw Club Prosper Montagné de jaarlijkse meesterschapswedstrijd ‘Eerste Maître d’Hôtel van België’ in goede banen leidt.