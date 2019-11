Laatstejaarsstudenten Bastiaan en Gauthier organiseren kunst- en wijnhappening als eindwerk GUS

28 november 2019

11u27 0 Koksijde Bastiaan Pieters en Gauthier Bailleul, beide 21 jaar en uit Koksijde, studeren straks af in de richting event- en projectmanagement. Als afstudeerproject organiseren ze een smaakvol evenement in zaal Witte Burg in Oostduinkerke op zondag 22 december.

Bastiaan en Gauthier kunnen zelf een goed glas wijn appreciëren. Het vroeg dan ook niet zoveel tijd om een geschikt evenement uit te werken. “We zitten in het laatste jaar event- en projectmanagement aan de Artevelde hogeschool in Gent”, schetst Bastiaan. “De opdracht voor ons afstudeerproject luidt ‘Organiseer een evenement’. Wij presenteren ‘La douce Koksijde, kunst en wijntasting’.”

De twee studenten zetten al hun website www.ladoucekoksijde.com online en leggen de laatste hand aan hun activiteit. “We programmeren het op zondag 22 december zodat de bezoekers nog een goede fles wijn op de kop kunnen tikken voor bij de geplande feestmaaltijd”, nodigt Gauthier uit. “Met een lekker glas wijn in de hand kunnen de bezoekers genieten van kunst gepresenteerd door een tiental talenten. Dat gaat van schilderijen, tot sculpturen en fotografie. Alle kunst en wijn zijn te koop. Voor de extra sfeer zorgt Jo Arend die live Franse chansons zal zingen.”

Wil je erbij zijn? Bestel dan voor 8 euro jouw ticket. Dat kan via www.ladoucekoksijde.com of via de gelijknamige Facebookpagina. Stip nu alvast 22 december tussen 13 en 20 uur aan in jouw agenda. Je vindt ongetwijfeld een leuk eindejaarscadeau.