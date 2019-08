Laatste fase werken in Zeelaan Koksijde-Dorp

start weldra GUS

21 augustus 2019

16u39 4 Koksijde Op 2 september start de opbraak van het kruispunt van de Zeelaan met de Houtsaegerlaan en de Robert Vandammestraat in Koksijde.

Een extra afslagstrook in de Zeelaan zowel van de zee als van het dorp en één in de Houtsaegerlaan richting Koksijde-Bad moeten dat kruispunt veiliger maken. Ook de nutsmaatschappijen zullen extra leidingen aanleggen. Die werken zullen wat hinder met zich meebrengen. Niet alle bewoners in de werfzone in de Robert Vandammestraat en Houtsaegerlaan zullen even vlot in hun woning of garage geraken. De handelszaken blijven bereikbaar via een voetgangersbruggetje. Doorgaand verkeer zal niet kunnen op de as R. Vandammestraat – Houtsaegerlaan. Er is een omleiding via de Leopold III-laan, Koninklijke Prinslaan, Koninklijke Baan en Leopold II-laan. De handelaars van Koksijde-Dorp zijn bereikbaar via de Hostenstraat, Abdijstraat, Pylyserlaan, Groenstraat, Bloemenstraat en Houtsaegerlaan. Het zal voor de leerlingen van de hotelschool Ter Duinen dus even opletten zijn bij het begin van het schooljaar, want die school is gelegen langs de Houtsaegerlaan. De werken duren tot het einde van dit jaar als alles volgens plan verloopt.