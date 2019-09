Kustgemeenten scheuren zich af van Brandweer Westhoek en gaan samen met Middelkerke voor een ‘veiligheidszone’ Bart Boterman

25 september 2019

19u23 13 Koksijde Koksijde, De Panne en Nieuwpoort scheuren zich af van Brandweerzone Westhoek. Dat maakte zonevoorzitter en Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (Open Vld) donderdagavond bekend op de zoneraad met alle 18 burgemeesters. De drie kustgemeenten gaan samen met Middelkerke voor een eigen veiligheidszone, met inbegrip van de politie.

Koksijde, De Panne en Nieuwpoort zullen samen met Middelkerke, die nu nog deel uitmaakt van Zone 1, een veiligheidszone worden. “Het is de bedoeling om met de vier gemeenten het heft in eigen handen te nemen en zowel de politiezone als brandweerzone samen te laten vallen”, sprak Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche tijdens de bijeenkomst van de burgemeesters in het Esenkasteel in Diksmuide, woensdagavond. De zoneraad zou samen komen om de meerjarenbegroting verder te bespreken, maar zo ver is het nooit gekomen. Veel aanwezige burgemeesters reageerden verontwaardigd.

Geen transparantie

“Een beetje transparantie was op zijn plaats geweest. We moeten dit vernemen in de pers en bovendien is de afsplitsing nooit een officieel agendapunt geweest op de zoneraad. Dit had in alle sereniteit besproken kunnen worden”, zegt Emmily Talpe (Open Vld), burgemeester van Ieper en spreekbuis voor de 15 overblijvende burgemeesters van Brandweer Westhoek. Marc Vanden Bussche counterde. “Afgelopen vrijdag zijn we met de vier burgemeesters tot een besluit gekomen. Onze schepencolleges hebben dit allemaal goedgekeurd. De splitsing kan toch geen verrassing zijn. Dit heb ik recent nog geopperd tijdens de zoneraad. Tot een akkoord over de meerjarenbegroting van de brandweerzone zou het nooit zijn gekomen, kan iedereen beamen. Op financieel gebied komen we hier nooit uit. De kust heeft bovendien compleet andere noden dan de westhoek”, aldus Vanden Bussche.

Voldongen feit

Bovendien lagen er binnen de brandweerzone plannen op tafel om de brandweerkazernes van Nieuwpoort, Koksijde, Oostduinkerke en De Panne samen te voegen tot een kazerne, wat niet goed onthaald werd door de kustburgemeesters. Ook over de verdeelsleutel van financiële inbreng per gemeente raakten de burgemeesters er niet uit, noch over de aankoop van nieuw materieel. Bovendien zou de dotatie vanuit de gemeenten voor de brandweerzone verdubbelen in de nieuwe meerjarenbegroting, zonder dat er steun komt van de federale overheid.

“We begrijpen de verzuchtingen van de kustburgemeesters maar al te goed. Geen enkele stad of gemeente heeft geld teveel. Ook Ieper wil de meerjarenbegroting niet goedkeuren, maar een afscheiding is zeer drastisch", pikt Emmily Talpe in. “We staan voor een voldongen feit en zullen de splitsing zo vlot en professioneel mogelijk laten verlopen, hopelijk in alle transparantie. Hoe dan ook is dit een grote omwenteling waarvan we de gevolgen nog niet kunnen overzien. We staan voor een enorme reorganisatie”, de burgemeester van Ieper.

Persconferentie op maandag

En voor wanneer is die splitsing dan? “Hopelijk duurt dit niet zo lang als de Brexit”, grapte Marc Vanden Bussche nog. Hij ontdeed zichzelf woensdagavond van zijn mandaat als voorzitter van de brandweerzone, waardoor er ook nog een nieuwe voorzitter gekozen moet worden. Maandag geven burgemeesters Bram Degrieck (Het Plan-B) van De Panne, Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort, Marc Vanden Bussche (Open Vld) van Koksijde en Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke een persconferentie over hun nieuwe veiligheidszone. Daarbij willen ze hun plannen toelichten aan de burgers.

Brandweerzone Westhoek bestaat voorlopig nog uit Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke. Middelkerke behoort voorlopig nog tot Zone 1, met onder meer Oostende en Brugge. Ook daar zal een echtscheidingsprocedure ingezet moeten worden.