Kust maakt zich op voor Bredene Koksijde Classic op vrijdag 20 maart Gudrun Steen

04 maart 2020

13u56 0 Koksijde Bredene Koksijde Classic op vrijdag 20 maart staat garant voor een dag lang wielerplezier. Om 11.15 uur start de Youngster Coast Challenge en een uur later de wedstrijd voor de elite.

De startplaats is net zoals vorig jaar het Staf Versluyscentrum in Bredene. De eerste doortocht in Koksijde is gepland om 16.15 uur. De renners komen een uur later aan in de Ter Duinenlaan in Koksijde. De deelnemers zullen dan 200 kilometer in de benen hebben. Het parcours gaat van Bredene naar Oudenburg, Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort, Diksmuide, Alveringem, Lo-Reninge, Ieper, Heuvelland, Dranouter, Westouter, Poperinge, De Moeren, De Panne, Veurne en een paar plaatselijke ronden in Koksijde, Sint-Idesbald en Oostduinkerke. Ex-renner Peter Farazijn uit Diksmuide is peter van de Youngster Coast Challenge, die voor 90 procent hetzelfde parcours als de profrenners volgt.”

Zowel Bredene als Koksijde vinden het belangrijk dat de wielerwedstrijd live wordt uitgezonden op Sporza en Eurosport. Die citymarketing is voor beide gemeentebesturen doorslaggevend. Voor de vzw Krekeldalvrienden uit Handzame wordt het de tiende editie. Het evenement is gegroeid uit de Handzameclassic maar de naam werd veranderd naar de Bredene Koksijde Classic. Info: www.handzameclassic.be.

