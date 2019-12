Kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan open tegen 20 december GUS

05 december 2019

14u05 0 Koksijde Het verkeer zal vanaf 20 december opnieuw door kunnen rijden over het kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan-Robert Vandammestraat in Koksijde-Dorp.

Goed nieuws voor de automobilisten die van Koksijde-Dorp naar de zee willen rijden want bij het begin van de kerstvakantie gaat het kruispunt van de Zeelaan met de Houtsaegerlaan open. “We hebben onze deadline gehaald”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We moeten onder meer nog fietssuggestiestroken aanleggen in de Housaegerlaan en ook de voetpaden verder afwerken. Net voor het kerstverlof kan dat punt opnieuw open en zal het veel verkeersveiliger zijn. Er is een extra afslagstrook richting Koksijde-Bad en de fietsers en voetgangers hebben meer ruimte. De werken hervatten vanaf 13 januari maar het kruispunt blijft ook dan open. Het gaat dan enkel om de verdere aanleg van voetpaden en fietssuggestiestroken. Eens die werken achter de rug zijn, vermoedelijk tegen Pasen, maken we van de Pylyserlaan een fietsstraat. Dat betekent dat automobilisten daar maar 30 kilometer per uur mogen rijden en dat fietsers voorrang hebben.”