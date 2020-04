Kristof Dorné (47) voortaan waarnemend zonecommandant van Brandweer Westhoek: “Maar geen kandidaat voor de openstaande vacature. Met splitsing in achterhoofd wil ik negatieve perceptie vermijden” Bart Boterman

02 april 2020

Majoor Kristof Dorné (47) uit Koksijde is sinds 1 april waarnemend zonecommandant van Brandweer Westhoek geworden. Intussen gaat de brandweerzone op zoek naar een nieuwe, definitieve zonecommandant. Kristof Dorné volgt dus, voorlopig althans, kolonel Robert Van Praet (66) op wiens mandaat is beëindigd op 31 maart. "Ik stel mij evenwel geen kandidaat voor de openstaande vacature van nieuwe zonecommandant. En dat heeft een goeie reden: ik wil de perceptie niet tegen krijgen met een splitsing van de zone in het achterhoofd", aldus Dorné.

Brandweer Westhoek bestaat voorlopig nog 18 gemeenten: Diksmuide, Ieper, Veurne, Poperinge, Alveringem, Heuvelland, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Vleteren, Wervik, Zonnebeke, Koksijde, De Panne en Nieuwpoort. Maar die laatste drie maakten in september vorig jaar bekend dat ze, als enige kustgemeenten in de brandweerzone, zich willen afscheuren van Brandweer Westhoek. De bedoeling van de drie gemeenten is om op termijn één ‘veiligheidszone’ te vormen met inbegrip van de politie. Ook Middelkerke, die nog tot Zone 1 behoort, zou toetreden.

Geen schijn van bevoordeling wekken

Waarnemend zonecommandant Kristof Dorné komt nota bene uit Koksijde. Voorheen was hij hoofd operaties bij de Brandweer Westhoek én regioverantwoordelijke in de Westkust. “Ik ben aangesteld om de continuïteit te bewaren. Ik zal met andere woorden de uitgezette krijtlijnen van kolonel Van Praet volgen en sta ten dienste van alle 18 gemeenten van Brandweer Westhoek. Met de aangekondigde splitsing in het achterhoofd, heb ik besloten mezelf geen kandidaat te stellen voor de lopende procedure voor de aanstelling van een nieuwe, vaste zonecommandant. Ik wil immers geen enkele schijn wekken dat ik de drie kustgemeenten zou bevoordelen. Elke brandweerpost zal op gelijke voet worden behandeld, daar ga ik prat op”, reageert Kristof Dorné.

Brandweerlieden en ambulanciers veilig door coronacrisis loodsen

“Grote wendingen in het beleid of nieuwe doelstellingen mag men van mij dus niet verwachten. Mijn doel is de burgers beschermen, de dienstverlening garanderen en onze brandweerlieden en ambulanciers veilig door deze coronacrisis te loodsen. Voorts wil ik nog toevoegen dat ik trots ben op al onze brandweerlieden en ambulanciers, voor het werk dat ze dagelijks presteren. Daar ben ik hen enorm dankbaar voor”, aldus Kristof Dorné.

Ere-zonecommandant en ere-kolonel

De procedure voor een nieuwe zonecommandant loopt volop. Kandidaten hebben nog tot 6 april de tijd om zich te melden. Alle voorwaarden en stappen van het aanwervingsproces staan beschreven op jobs.brandweerwesthoek.be. “Als bijzondere blijk van appreciatie voor zijn inspanningen en verwezenlijkingen in het kader van de zonevorming, zal de zoneraad Kolonel Van Praet de titel van ere-zonecommandant en ere-kolonel toekennen", laat Brandweerzone Westhoek weten. Het aanstellen van een nieuwe zonecommandant kan nog drie, zes of negen maanden duren, afhankelijk van de opzegtermijn in de huidige betrekking van de geselecteerde kandidaat. Hoe dan ook wacht hem of haar een zware taak: de brandweerzone doorheen de splitsing loodsen.