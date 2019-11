Kortsluiting oorzaak van zware autobranden Bart Boterman

29 november 2019

13u57 0 Koksijde De oorzaak van de zware voertuigbranden op de parking van het station van Koksijde, donderdagnamiddag, is kortsluiting. Dat is de bevinding van de branddeskundige, bevestigt commissaris Toon Fonteyne van de lokale politie Spoorkin.

De brand was ontstaan in de brommobiel, type AIXAM. Toen de brandweer aankwam, was de brand al een voor een overgeslagen naar drie andere auto’s. De vier auto’s brandden volledig uit. Vier andere auto’s raakten beschadigd door de hitte. Het zag eruit als een waar inferno. “De branddeskundige stelde aan de hand van de overgebleven elektriciteitskabels vast dat er kortsluiting is opgetreden. Er is dus geen kwaad opzet mee gemoeid”, aldus Fonteyne. Intussen zijn alle gedupeerden op het politiekantoor langs geweest. “De nodige processen-verbaal zijn opgemaakt om de verzekeraars hun werk te laten doen”, aldus de commissaris.