Koreaanse ambassadeur ontdekt Oostduinkerkse folklore GUS

04 juli 2019

09u36 1 Koksijde Zoals Oostduinkerke zijn wereldberoemde garnaalvissers te paard heeft, zo heeft Korea haar Haenyeo-duikers. Dat schept een band want de Koreaanse ambassadeur was het voorbije weekend te gast op de garnaalfeesten in Oostduinkerke.

“Hun bezoek paste in een culturele uitwisseling die we al vier jaar met Korea hebben”, verduidelijkt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Onze directeur Ineke Steevens van het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke werd toen uitgenodigd naar Seoul voor een lezing over de garnaalvisserij te paard en de erkenning door Unesco. Toen diende Korea ook een verzoek in om hun Haenyeo duikers te laten erkennen wat later ook is gebeurd. Die vrouwelijke duiksters zoeken naar slakken en zeewier en zijn vaak al 70 tot 80 jaar oud. Ondanks hun hoge leeftijd voeren ze hun werk zonder zuurstoftank uit. Ik zie wel wat gelijkenissen met onze paardenvissers. Beide werken in de zee en jagen op zeedieren hun liefde voor de zee en doorzettingsvermogen verbinden elkaar. In Korea zijn het enkel vrouwen terwijl onze vissers vooral mannen zijn. Sinds die lezing van Ineke is het goede contact gebleven.”