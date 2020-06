Koppel voor duizenden euro’s bestolen door phishing Bart Boterman

09 juni 2020

16u04 0 Koksijde Een koppel deed aangifte bij de politie Westkust nadat ze voor enkele duizenden euro’s zijn bestolen door middel van phishing.

Het koppel probeerde een document van de site van Beobank afdrukken maar kwam allicht op een nagemaakte website terecht. Ze dienden met de kaartlezer enkele handelingen uit te voeren en ook de pincode in te geven. Uiteindelijk is 15 keer een bedrag van de rekening gegaan. Het nadeel loopt tot in de duizenden euro’s. De politie is een onderzoek gestart.