Koppel bestolen bij aankomst op vakantieverblijf Bart Boterman

03 oktober 2020

12u16 1 Koksijde Een koppel uit Durbuy werd vrijdagavond bestolen aan hun vakantie-appartement in de Zeelaan in Koksijde.

Ze kwamen rond 22 uur aan en plaatsten hun koffers in de gemeenschappelijke inkomhall waarop ze even terug naar de wagen gingen, zo'n driehonderd meter verder. Bij terugkomst bleken beide koffers verdwenen. Het koppel zocht wat rond en iets later vonden ze hun koffers terug in de inkomhall. Ze werden dus teruggeplaatst maar er werden allerlei spullen uit ontvreemd. De politie startte een onderzoek.