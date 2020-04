Koop jouw moederdagcadeau lokaal en maak kans op een verrassing Gudrun Steen

30 april 2020

10u22 0 Koksijde Om de Koksijdenaren te motiveren in eigen gemeente een cadeau voor Moederdag te kopen, bedacht de gemeente een leuke actie. Koop je lokaal, dan maak je kans op een waardebon van 50 euro.

Zondag 10 mei is het Moederdag. Ben je op zoek naar een leuke verrassing dan heeft Koksijde heel wat in petto. Op de website van de gemeente vind je een alfabetische lijst met daarop alle handelaars met een afhaaldienst. Er is een ruim aanbod met culinaire hoogstandjes, maar ook bloemen, kledij, schoenen, wellness en leuke accessoires zijn verkrijgbaar. Om dat in de kijker te zetten lanceert de communicatiedienst een actie. Shop tussen 4 en 17 mei online, ga tussen 11 en 17 mei in de winkel zelf of gebruik een takeaway op 10 en 17 mei. Stuur vervolgens voor 18 mei een foto van de aankoop voor moederdag alsook het kasticket of de factuur door naar communicatie@koksijde.be. Op 20 mei zal een onschuldige hand uit alle inzendingen 100 waardebonnen van elk 50 euro trekken die je opnieuw kan spenderen bij de lokale handel. Meer informatie vind je op www.visitkoksijde.be.